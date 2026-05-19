Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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19.05.2026 14:59:00

Investors haven’t been this bullish since the peak of the 2021 meme-stock frenzy, according to this chart

By one measure, investors haven’t been this bulled up on stocks since the heady days of the original meme-stock frenzy back in 2021.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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