Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
16.06.2026 22:53:00
Investors pile into moonshot SpaceX bets as first-day options trading shatters records
On Friday, SpaceX clinched the biggest IPO in the history of the U.S. equity market, raising more than $85 billion. On Tuesday, it followed that up with the biggest debut in the history of the U.S. options market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!