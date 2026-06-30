Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
01.07.2026 00:12:00
Investors piled into ETFs at a record pace in the first half of 2026. Here’s where their money is flowing.
Investors have poured money into exchange-traded funds at a rapid pace in the first half of 2026, demonstrating an unrelenting appetite for stocks associated with the AI theme.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!