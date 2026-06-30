Pace a Aktie

Pace a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG6865N1299

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01.07.2026 00:12:00

Investors piled into ETFs at a record pace in the first half of 2026. Here’s where their money is flowing.

Investors have poured money into exchange-traded funds at a rapid pace in the first half of 2026, demonstrating an unrelenting appetite for stocks associated with the AI theme.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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