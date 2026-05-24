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Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.05.2026 18:11:08

Investors Pour Into NASA ETF Ahead of Anticipated SpaceX IPO

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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