Investors Real Estate Trust Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Investors Real Estate Trust Registered lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered 3,19 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 209,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at