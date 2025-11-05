Investors Real Estate Trust Registered legte Quartalsergebnis vor

Investors Real Estate Trust Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Investors Real Estate Trust Registered -0,400 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Investors Real Estate Trust Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 132,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,9 Millionen USD im Vergleich zu 65,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at