Investors Real Estate Trust Registered legte Quartalsergebnis vor

Investors Real Estate Trust Registered hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Investors Real Estate Trust Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,77 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at