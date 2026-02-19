Investors Real Estate Trust Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Investors Real Estate Trust Registered präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Investors Real Estate Trust Registered ein EPS von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Investors Real Estate Trust Registered im vergangenen Quartal 66,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Investors Real Estate Trust Registered 66,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,02 USD. Im Vorjahr waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 35,61 Prozent auf 353,13 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 260,41 Millionen USD in den Büchern gestanden.

