Investors Real Estate Trust Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Investors Real Estate Trust Registered lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered -0,870 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Investors Real Estate Trust Registered mit einem Umsatz von insgesamt 66,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at