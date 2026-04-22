Taste Holdings Aktie
WKN DE: A14WSR / ISIN: ZAE000081162
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22.04.2026 14:00:00
Investors rediscover a taste for extremely speculative stocks as market rips higher in April
“Magnificent Seven” tech stocks are finally riding high once again in April after a months-long bout of underperformance. Yet the real winners of the April stock-market rebound — at least, so far — are in the smaller, and far more speculative camp.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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