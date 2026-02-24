Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
24.02.2026 15:29:26
Investors seek shelter from AI rout in asset-heavy stocks
Energy and utilities emerge as big winners from fears that artificial intelligence will upend software industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!