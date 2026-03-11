Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
11.03.2026 13:43:17
Investors seek shelter from Iran war in US tech stocks
Megacap companies previously out of favour now seen as ‘safety assets’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seek LtdShs
Analysen zu Seek LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Seek LtdShs
|9,50
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.