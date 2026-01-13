NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
13.01.2026 18:48:00
Investors should buy AMD’s stock now: This analyst explains why he changed his mind
The chip maker is almost sold out of server CPUs this year, while demand for its AI chips should support up to $15 billion in revenue, KeyBanc said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,90
|3,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel stärker -- DAX letztlich in Rot -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte zulegte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.