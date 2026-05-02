OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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02.05.2026 20:45:00
Investors Should Buy the Stocks of These 3 OpenAI Partners Regardless of What Happens to OpenAI
Numerous tech stocks plunged after OpenAI reportedly missed its own revenue targets. As a company that is currently private, it is not legally required to publicly disclose its financials.Nonetheless, despite a recent $122 billion fundraising round, indications that OpenAI is falling short of its own financial benchmarks raise questions about its future, and investors' views on some of its key partners have suffered as a result.However, these OpenAI partners have diverse revenue bases. While it might be a setback for them if OpenAI did not completely fulfill the terms of its contracts, these cloud computing companies could still prosper.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu OpenAI
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