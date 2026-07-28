Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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28.07.2026 06:00:05
Investors snap up bundles of properties as housebuilders offer discounts
Bulk buyers win double-digit reductions while cautious consumers stay on sidelinesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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