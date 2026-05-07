Investors Title Aktie
WKN: 923112 / ISIN: US4618041069
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07.05.2026 14:51:20
Investors Title Co Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Investors Title Co (ITIC) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $6.06 million, or $3.20 per share. This compares with $3.17 million, or $1.67 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.2% to $64.01 million from $56.56 million last year.
Investors Title Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.06 Mln. vs. $3.17 Mln. last year. -EPS: $3.20 vs. $1.67 last year. -Revenue: $64.01 Mln vs. $56.56 Mln last year.
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