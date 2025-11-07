Investors Title legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Investors Title äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at