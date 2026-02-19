Investors Title präsentierte Quartalsergebnisse

Investors Title hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,97 USD gegenüber 4,41 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 69,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 16,43 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 272,75 Millionen USD, während im Vorjahr 258,30 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

