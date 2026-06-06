Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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06.06.2026 06:00:49
Investors wake up to the merits of sleep biotech
More people worry about poor sleep than excess weight, but drugmakers have been deterred from entering the market by costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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