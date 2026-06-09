Independence Aktie

Independence für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922423 / ISIN: US4534403070

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09.06.2026 06:00:25

Investors warn Scotland to avoid long-term debt to limit independence premium

Fund managers say market will be ‘wary’ of long-dated bonds as nation plots first issuance since 17th centuryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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