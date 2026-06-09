Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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09.06.2026 06:00:25
Investors warn Scotland to avoid long-term debt to limit independence premium
Fund managers say market will be ‘wary’ of long-dated bonds as nation plots first issuance since 17th centuryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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