Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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31.03.2026 23:30:00

Investors Who Get In on Plug Power (PLUG) Now Could See Their Money Multiply

Plug Power (NASDAQ: PLUG), a developer of hydrogen charging technologies, went public in 1999 at a reverse split-adjusted price of $150 per share. It trades at about $2 as of this writing.Plug Power originally planned to build hydrogen charging systems for entire homes, but high expenses, regulatory hurdles, and weak consumer demand derailed that ambitious strategy. Today, it mainly sells hydrogen fuel cells, electrolyzers, and storage systems.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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