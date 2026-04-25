Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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25.04.2026 14:00:00

Investors who think it’s time to move on from the Iran war should look at these numbers

There’s optimism on Wall Street that military operations in the Persian Gulf may be winding down, but oil markets remain on edge.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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