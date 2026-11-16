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16.11.2026 06:31:29
Investview gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Investview hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 75,25 Prozent auf 2,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,1 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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