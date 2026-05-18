Investview legte Quartalsergebnis vor

Investview äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 61,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at