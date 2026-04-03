Investview verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Investview hat am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,2 Millionen USD – eine Minderung von 39,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,9 Millionen USD eingefahren.

Der Umsatz lag bei 36,26 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 30,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 52,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at