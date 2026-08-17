Investview zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Investview hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 75,35 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Investview 10,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at