Invex Controladora SAB de CV (A): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Invex Controladora SAB de CV (A) lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 11,00 MXN gegenüber 14,94 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,80 Milliarden MXN – eine Minderung von 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,50 Milliarden MXN eingefahren.

Redaktion finanzen.at