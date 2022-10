Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis

Invibes Advertising NV: Umsatz im 3. Quartal 2022: Langsameres Wachstum angesichts schwieriger Marktbedingungen.



Pressemitteilung Umsatz im 3. Quartal 2022: Langsameres Wachstum angesichts schwieriger Marktbedingungen München, 19. Oktober 2022 Invibes Advertising, ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht seine Umsätze für das 3. Quartal 2022 sowie für die ersten neun Monate des Jahres 2022. Ungeprüfte konsolidierte Zahlen,

in Tsd. Euro 2022 2021 1. Quartal 5.766 3.445 +67,4 % 2. Quartal 7.501 5.338 +40,5 % 3. Quartal 5.523 5.096 +8,4 % TOTAL 9 Monate 18.790 13.879 +35,4 % Umsatzwachstum von 8 % im 3. Quartal Der konsolidierte Umsatz für das 3. Quartal 2022 belief sich auf 5,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht. Für die ersten neun Monate des Jahres 2022 verzeichnet INVIBES ADVERTISING einen kumulierten Umsatzanstieg von 35 %, während in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 noch ein hohes dreistelliges Wachstum erreicht worden war. Die Marktbedingungen waren schwierig, mit einem besonders schwachen Sommer. Dies hat sich auf den gesamten Sektor ausgewirkt. Obwohl der September normalerweise ein starker Monat ist, war er in diesem Jahr vom schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und der steigenden Inflation in mehreren europäischen Ländern geprägt. Angesichts der wachsenden Besorgnis über die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten haben einige Werbetreibende beschlossen, ihre Budgets zu kürzen oder sie für begrenzte Werbekampagnen einzusetzen. Vor allem der französische Markt für digitale Werbung war im 3. Quartal 2022 sehr träge. Fokus auf Exzellenz Nach der Expansion der Geschäftspräsenz in acht weitere Länder in den letzten 18 Monaten konzentriert sich das Management von Invibes Advertising nun auf seine Kerndienstleistungen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen seinen Kunden hervorragende Leistungen bietet und weiteres Wachstum erzielt. Mehrere Punkte sprechen für die Qualität des Angebots von Invibes Advertising: Die Anzahl der Kunden des Unternehmens ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 um 43 % gestiegen. Einige große Kampagnen, die im vergangenen Jahr von öffentlichen Einrichtungen im Rahmen von Covid-19 durchgeführt wurden, werden durch mehrere Einzelkampagnen für andere Werbetreibende ersetzt.

Die Anzahl der Kunden, die die Kompetenzen des Unternehmens bei der Durchführung marktübergreifender Kampagnen nutzen, hat sich zwischen den ersten neun Monaten des Jahres 2022 und den ersten neun Monaten des Jahres 2021 verdoppelt.

Scale-up- und Start-up-Länder tragen immer mehr zur Leistung der Gruppe bei und bestätigen ihr großes Potenzial dies obwohl der wichtige britische Werbemarkt durch das Ableben von Königin Elisabeth II. Anfang September stark angeschlagen war und sich erst gegen Ende des Monats erholte. Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sind eher ein zusätzlicher Ansporn, ein grundsätzlich solides Unternehmen weiter zu stärken, das wieder wachsen wird, sobald sich die Marktbedingungen verbessern. Bereits im Jahr 2020 wurde der Werbemarkt durch die Covid-19-Pandemie stark beeinträchtigt, dennoch konnte Invibes Advertising in jenem Jahr ein Wachstum von 19 % erzielen, gefolgt von einer Verdoppelung des Umsatzes im Jahr 2021. Jetzt ist das gesamte Unternehmen wieder voll und ganz darauf ausgerichtet, für seine Kunden Spitzenleistungen zu erbringen, um Marktanteile zu gewinnen, sowie den Grundstein für ein beschleunigtes Wachstum zu legen und dieses voranzutreiben, sobald sich das wirtschaftliche Umfeld erholt hat. Stärkerer Fokus auf Kostenkontrolle Nach einem starken kommerziellen Vorstoß und einem ehrgeizigen Rekrutierungsprogramm in der ersten Jahreshälfte 2022 verfügt Invibes Advertising nun über Teams in 18 Niederlassungen in 15 Ländern. Das entspricht den internationalen Expansionszielen, die im Entwicklungsplan des Unternehmens angekündigt wurden. Mit dieser internationalen Präsenz verfügt Invibes Advertising nun über eine ausreichende Größe, um seinen Entwicklungsplan umzusetzen, ohne dass mittelfristig eine weitere Expansion notwendig ist. Das Management konzentriert sich konsequent darauf, die Rentabilität des Unternehmens durch Optimierung der Kostenstruktur und Steigerung der Produktivität zu verbessern. Solide Finanzstruktur zur Finanzierung strategischer Investitionen und zur Förderung der künftigen Entwicklung Invibes Advertising hat im Januar 2022 im Rahmen einer Privatplatzierung 17 Mio. Euro aufgenommen, um seine Entwicklung finanzieren zu können. Nach den beträchtlichen Investitionen zur Erreichung der geplanten internationalen Expansion liegt die Priorität des Unternehmens auf der Verbesserung seines Angebots. Dank einer starken Bilanz ist Invibes Advertising in der Lage, weiterhin in Technologie und operative Prozesse zu investieren und somit Innovationen voranzutreiben, die Produktpalette weiter auszubauen und ein hohes Serviceniveau für seine Kunden zu gewährleisten. Dieses anhaltende Investitionsniveau ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Invibes Advertising die derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen in eine Chance zur Stärkung seiner Marktposition umwandeln kann. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, von der künftigen Markterholung vollumfänglich zu profitieren. In der Zwischenzeit überprüft das Management angesichts der derzeit schwierigen Marktbedingungen das für 2024 angekündigte Umsatzziel. Nächste Veröffentlichung: Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 am 25. Januar 2023 nach Börsenschluss. Über Invibes Advertising Invibes Advertising ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat. Das 2011 von den Co-CEOs Kris Vlaemynck und Nicolas Pollet gegründete Unternehmen hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, deren Zweck es ist, die Beziehung zwischen Marken und Konsumenten durch In-Feed-Werbeformate zu stärken. Bei Invibes Advertising glauben wir an die Macht der Vernetzung: die Macht der direkten Beziehung zwischen Marken und Konsumenten, um bedeutungsvollere Interaktionen zu ermöglichen; die Macht der Verknüpfung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten zu einer einzigen, ganzheitlichen Plattform, um Marken und Konsumenten nahtlos und effizient zusammenzubringen; die Macht der Zusammenarbeit einer einzigartigen Gruppe leidenschaftlicher, dynamischer und kompetenter In-Feed-Spezialisten aus der ganzen Welt, um das herausragende Invibes-Advertising-Team zu bilden. Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Volkswagen, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns sogar auf noch großartigere Menschen, um unsere Innovationen mit der Welt zu teilen. Wir glauben nicht nur unerschütterlich an das technologische Potenzial, sondern vor allem auch an das Potenzial unserer Mitarbeitenden. Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV ISIN: BE0974299316) Unsere neuesten Medienmitteilungen finden Sie unter: https://www.invibes.com/de/de/investors.html Erfahren Sie stets alle Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: LinkedIn @Invibes AdvertisingTwitter @Invibes_adv Ansprechpartner für Financial und Corporate: Audrey Mela, VP Investor Relations audrey.mela@invibes.com



