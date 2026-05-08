Invisio Communications AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Invisio Communications AB hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Invisio Communications AB 430,5 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 334,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at