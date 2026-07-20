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20.07.2026 06:31:29
Invisio Communications AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Invisio Communications AB gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Invisio Communications AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,680 SEK je Aktie gewesen.
Invisio Communications AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 512,8 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 426,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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