Invitation Homes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Invitation Homes hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Invitation Homes 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 734,1 Millionen USD – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invitation Homes 685,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at