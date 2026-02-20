|
Invitation Homes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Invitation Homes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Invitation Homes in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 685,3 Millionen USD im Vergleich zu 713,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,960 USD. Im letzten Jahr hatte Invitation Homes einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,28 Prozent auf 2,73 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
