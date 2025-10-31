Invitation Homes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Invitation Homes hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Invitation Homes 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 638,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at