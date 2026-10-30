Invitation Homes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Invitation Homes hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 731,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 694,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at