Invitation Homes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Invitation Homes äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Invitation Homes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 747,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 690,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at