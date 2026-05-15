Invitro International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Invitro International gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Invitro International 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at