12.12.2025 06:31:28
Invitro International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Invitro International hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Invitro International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,88 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,81 Millionen USD in den Büchern gestanden.
