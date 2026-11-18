Invivyd hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Invivyd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at