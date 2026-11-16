Invizyne Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Invizyne Technologies hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at