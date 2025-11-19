INVO Fertility gewährte Anlegern Blick in die Bücher

INVO Fertility lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at