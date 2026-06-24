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24.06.2026 06:31:29
INVO Fertility stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
INVO Fertility hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1503,600 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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