INVO Fertility hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,44 USD gegenüber -123,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at