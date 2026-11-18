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18.11.2026 06:31:28
INVO Fertility zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
INVO Fertility hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,44 USD gegenüber -123,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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