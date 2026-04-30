Inwido AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Inwido AB gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,18 SEK. Im letzten Jahr hatte Inwido AB einen Gewinn von 0,650 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 2,08 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inwido AB 2,00 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,202 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,09 Milliarden SEK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at