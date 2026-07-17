Inwido AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inwido AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Inwido AB mit einem Umsatz von insgesamt 2,72 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,31 Prozent gesteigert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,54 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,70 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at