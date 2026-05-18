Inzicontrols hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inzicontrols hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 377,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Inzicontrols einen Gewinn von 793,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,56 Prozent zurück. Hier wurden 178,48 Milliarden KRW gegenüber 181,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at