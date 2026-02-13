|
13.02.2026 06:31:29
Inzicontrols legte Quartalsergebnis vor
Inzicontrols hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 314,72 KRW gegenüber -500,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 177,67 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,91 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1278,65 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 670,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 716,64 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Inzicontrols 649,27 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
