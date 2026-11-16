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16.11.2026 06:31:29
Inzicontrols präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Inzicontrols ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inzicontrols die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 892,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 763,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Inzicontrols mit einem Umsatz von insgesamt 175,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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