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23.11.2026 06:48:38
Inzwischen zehn Todesopfer nach russischem Angriff bei Kiew
KIEW (dpa-AFX) - Nach einem russischen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus im Umland von Kiew ist die Zahl der Todesopfer offiziellen Angaben zufolge auf zehn gestiegen. Rettungskräfte bargen die Leichen aus den Trümmern, schrieb Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram. Zudem konnten sie eine 79 Jahre alte Frau lebend bergen, wie er am frühen Morgen mitteilte. Die Frau werde im Krankenhaus behandelt. Der Bergungseinsatz dauere weiter an.
Am Sonntagabend hatten die Behörden nach dem Angriff in Dymer noch von fünf Toten und mehreren Vermissten gesprochen. Das mehrstöckige Haus war bei einem Angriff in der Nacht auf Sonntag getroffen worden. Am Abend war es Rettern gelungen, einen Jungen lebend aus den Trümmern zu bergen, wie Tkatschenko mitteilte.
Russland führt seit fast fünf Jahren einen erbitterten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Angesichts festgefahrener Positionen an den Fronten ist das russische Militär unter anderem dazu übergegangen, Städte und Ballungszentren in der Ukraine anzugreifen, um die Zivilbevölkerung zu zermürben./cha/DP/zb
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