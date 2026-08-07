Iochpe Maxion SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Iochpe Maxion SA präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Iochpe Maxion SA hat ein EPS von 0,58 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,580 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Iochpe Maxion SA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden BRL im Vergleich zu 4,11 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at