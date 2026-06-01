IOI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IOI hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,05 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,20 Prozent auf 2,68 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,74 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at